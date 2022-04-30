Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Şefik: “Yerel seçimle, erken seçimin birlikte anılması kabus ötesi”

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yerel seçimle ilgili bilinmezlik yaşanırken, erken seçimden bahsedilmesini “endişe verici” olarak değerlendirdi, “İkisinin birlikte anılması Yüksek Seçim Kurulu için çok zor bir olaydır, kabus ötesidir” dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 21:13
0 Okunma
Şefik: “Yerel seçimle, erken seçimin birlikte anılması kabus ötesi”

Şefik, bu konunun siyasi bir süreç olduğunu, kararın Meclis tarafından verileceğini de dile getirerek, sürecin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın devreye girdiğini kaydetti.

Şefik, yetkililerin mevzuata uygun karar vererek, erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması gerektiğini de vurguladı.

3 ay önce yapılan erken seçimin yeniden tekrarlanmasının, çalışanlar için çok zor bir durum olduğunu ifade eden Şefik, olası bir seçimde gerekecek mali kaynağa da dikkat çekti.

“Anayasa’ya göre Haziran sonu yerel seçim yapılmalı”

Şefik, Anayasa’ya göre Haziran sonunda yerel seçim yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Haziran sonu itibariyle belediye başkanları, ihtiyar heyetleri, muhtarların görev süresi dolar” dedi.

Böyle bir sorun, anayasal kural varken Melis’ten yerel seçime yönelik tarih istediklerini dile getiren Şefik,   geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’ndan ‘hükümet tarih vermediği için Meclis’in karar üretemediğine’ ilişkin yanıt geldiğini kaydetti.

Kaynak: Yeni Düzen

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunç Adanır yeniden başkan
Tunç Adanır yeniden başkan
Yine borçlandı
Yine borçlandı
“Tahammül sınırlarımızı tükettiniz” 
“Tahammül sınırlarımızı tükettiniz” 










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim