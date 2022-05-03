Künye
Kıbrıs 18
sisli
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!

Şehir içinde indi-bindi 14 TL

03 Mayıs 2022 Salı 12:53
1 Okunma
Şehir içinde indi-bindi 14 TL

Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs minibüs tarifesinde indi bindi ücretini 14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler şimdilik yolcu lehine bu tarifeyi uygulamıyor...

Hayat Pahalılığı, alım gücünün düşmesi toplumun en az gelir elde eden kesimini vurmaya devam ediyor...

Şehir içinde dolmuşlara indi bindi ücreti 14 TL'ye yükseldi.

Son bir yılda toplu taşımada zamlar yüzde yüzü geçti.

Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs minibüs tarifesinde indi bindi ücretini 14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler şimdilik yolcu lehine bu tarifeyi uygulamıyor.

Kıbrıs Postası'na konuşan başkent Lefkoşa'da bir minibüs şoförü "Fiyatlar 4.5 TL'lerden bu miktarlara yükseldi. Aylarca indi bindi 9 TL gitti ancak gelinen son durumda son tarife 14 TL... Şimdilik uygulamıyoruz bunu..12 TL'de devam ediyoruz. Akaryakıt zamları, toplu taşımacılık sorunlarında devletin bu konuda umursamazligi bizi mahvediyor. Bu taşımayı kullananlar toplumun en az kazanan alt kesimi.. Yazık diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 03.05.2022 13:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte en fazla yağış alan bölgeler
İşte en fazla yağış alan bölgeler
Dünya astım günü
Dünya astım günü
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim