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Şehit çocuğu arsalarına yönelik adım İçişleri Bakanlığı tarafından atıldı

Kermiya bölgesi şehit çocuğu arsalarına yönelik adım İçişleri Bakanlığı tarafından atıldı. 

27 Ocak 2019 Pazar 12:14
Şehit çocuğu arsalarına yönelik adım İçişleri Bakanlığı tarafından atıldı

Yazılı açıklamasında, “Uzun süredir altyapı çalışmalarının yapılmasını bekleyen vatandaşların, arazilerini kullanmaya başlamalarını sağlamak için projenin ilk etap çalışmaları başladı” ifadelerine yer veren İçişleri Bakanlığı, Kermiya şehit çocuğu arsalarının 1’inci ve 2’nci etap kanalizasyon projesi ihalesinin sonuçlanarak imzaların atıldığını bildirdi.

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Açıklamada şöyle denildi:
“Altyapı keşif bedeli 4 milyon 930 bin 928 TL olan arsaların 1’nci ve 2’nci etap kanalizasyon ihalesinin sözleşmesi, ihaleyi kazanan Capiton Construction Genel Müdürü Nejat Hatipoğlu ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Köseoğlu tarafından imzalandı. 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bir süre önce Güzelyurt’ta, Kermiya bölgesi şehit çocuğu arsa sahipleriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinlemiş ve sorunlarının çözümü için söz vermişti. 
Önümüzdeki dönemde de telefon ve su altyapıları konusunda gerekli çalışmaların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.”

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Kermiya BölgesiŞehit çocuğu Arsalarıİçişleri BakanlığıHaberGündemKıbrıs
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