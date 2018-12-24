Şehit Hüseyin Ruso Defnediliyor

Küçük Kaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan kayıp şehit Hüseyin Ruso yarın askeri törenle vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde defnedilecek.

Hüseyin Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik, “Allah bana bu uzun ömrü kardeşimin toprağını göreyim diye verdi” dedi.

Meryem Ruso Paralik, Hüseyin Ruso gibi kardeşi Mustafa Ruso’nun ve damadı İbrahim Latif’in de şehit düştüğünü söyleyerek, “54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim. Toprağı nerdedir bilmeyince, görmeyince ‘gelecek’ dersin. Bir tek Hüseyinimin mezarı yoktu. Devlet sağolsun"dedi.

Ruso, Hüseyin Ruso’dan duyduğu son sözleri şöyle paylaştı:“Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. ‘Ey ufuklar’ diyorum. Yolculuk var yarına. Yol görünmüşken yar tutmuyor elden. Misafir bugün ben. Gurbet akşamlarına.Bana bunu söyledi ve gitti. Şarkı mı şiir mi bilmem"

Paralik, Hüseyin Ruso’dan duyduğu son sözleri şöyle paylaştı:“Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. ‘Ey ufuklar’ diyorum. Yolculuk var yarına. Yol görünmüşken yar tutmuyor elden. Misafir bugün ben. Gurbet akşamlarına.Bana bunu söyledi ve gitti. Şarkı mı şiir mi bilmem"