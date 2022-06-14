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Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başlıyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı, düzenlenen basın brifingi ile başladı.

14 Haziran 2022 Salı 12:36
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Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başlıyor
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Brifing, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz karargâhında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından verildi.

Brifingde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, yanında diğer askeri yetkililer, Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli ile ailesi de hazır bulundu.

Brifing öncesi Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okunarak, eşi Nükhet Gönyeli’ye anı objeleri takdim edildi.

Basın brifinginde konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu arama kurtarma tatbikatları hakkında bilgiler verdi.

Tümgeneral Topaloğlu, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada, tehlike içindeki insanların ve araçların, su üstü vasıtaları, uçak, helikopterler ve bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması olduğunu anlattı.

Tümgeneral Topaloğlu, Türkiye ile KKTC işbirliğinde 2003-2022 yılları arasında Gazimağusa ve Karpaz Güney bölgesinde 38, Girne bölgesi ve Karpaz Kuzeyi bölgesinde 57, Erenköy bölgesinde 9, uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 109 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu yılki tatbikatın 13-17 Haziran tarihlerinde icra edileceğine işaret eden Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, tatbikatın kara safhasının bugün 101 evler bölgesinde deniz safhasının ise yarın Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Brifingin ardından 101 Evler’deki tatbikat alanına geçildi.

Tatbikatın ilk safhasını oluşturan kara safhasında 101 Evler bölgesinde İzmir- Ercan yolcu uçağının tehlike sinyali vermesi üzerine arama ve kurtarma operasyonu yapılıyor.

Tatbikatın yarınki deniz aşamasındaysa, Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile düzensiz göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanacak olaylar canlandırılacak.

Denizdeki ikinci senaryoda ise Gazimağusa açıklarında bir akaryakıt tankerinden akacak olan akaryakıtın çevre kirliliği yaratmasını önlemek için bariyer çekilecek.

Türkiye ve KKTC’den kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak katılıyor.

Tatbikatı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile askeri yetkililer de izliyor.

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