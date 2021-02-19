Selimiye Camisi restore ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dünyanın önemli kültür miraslarından olan Lefkoşa’daki Selimiye Camisi Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy BRT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında KKTC'de bulunan vakıf kültür varlıklarının restorasyon işlerinin yürütülmesine ilişkin anlaşmanın 14 Kasım 2014 tarihinde imzalandığını hatırlatarak, bu protokol doğrultusunda Lefkoşa Selimiye, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Koruma Projeleri'nin hazırlatılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 2018 yılında onaylandığını söyledi.

8 Ağustos tarihinde 4.430.000 Euro bedelli restorasyon işinin 2023 yılı Ağustos ayında bitirilmesinin planlandığını aktaran Genel Müdür Ersoy, yüklenici firma ile konuştuklarını, 2022 yılının sonunda bitirilmesini istediklerini bunu da firmaya aktardıklarını belirtti.

Burhan Ersoy, yapıdaki hasarların genel olarak dört ana başlıkta toplandığı, bu hasarların giderilmesine yönelik müdahale yöntemlerinin restorasyon projesiyle belirlendiğini ifade etti.

Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yapısal hasarların, biyolojik zararların, uyumlu uyumsuz niteliksiz müdahalelerin giderilmesi şeklinde restorasyon müdahaleleri ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağını, bu sürecin bilimsel şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla konusunda uzman görevlilerden Bilim Heyeti oluşturulduğunu kaydetti.



