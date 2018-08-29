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Sendikal Platform’dan destek!

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:42
Sendikal Platform’dan destek!

Kamuda örgütlü 5 sendika, hükümetin yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili geri adım atılmaması nedeniyle aldıkları ek mesai yapmama konusunda kararlı.

Kamuda örgütlü 5 sendika’ya Sendikal Platform da destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışanın ek mesai yapmayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformGüven BengihanHaberKKTC
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Magusalı 2018-08-29 12:09:52

Sabahleyin yapılan hızmetin parasal değeri öğleden sonra nasıl yükselir bunu halka izah ediniz ki anlamış olsunlar. Yoksa her ay çifte maaşa alışanların gücüne mi gitti?

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Magusalı 2018-08-29 12:13:50

Limana normal saatte giren bir gemiye daireden tek bir pilot tekne eşlik ediyor. Hafta sonu ve bayramlarda Remorkörler ve botlar üç tane oluyor. Çünkü ek mesai vardır. Yollardır evimin balkonundan gözlemliyorum. Takip ediniz.

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yaşa 2018-08-29 12:19:21 @Magusalı

yaşa sen magusalı. Her yere yaz bu bilgilerini. Çok menfaatçı bir toplum olduk. Belki biraz utanırlar.

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Magusalı 2018-08-29 12:17:53

Telekominikasyon dairesinin personeli her hafta sonu bir yerde kaplı bağlıyor. Yoksa çifte üçret olduğu için mi? Niçin normal saatlerde bu işler yapılmıyor. Eksik personel varsa sözleşmeli alınsın. Başkaları da ekmek yesi.

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