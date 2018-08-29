Sendikal Platform’dan destek!

Kamuda örgütlü 5 sendika, hükümetin yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili geri adım atılmaması nedeniyle aldıkları ek mesai yapmama konusunda kararlı.

Kamuda örgütlü 5 sendika’ya Sendikal Platform da destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışanın ek mesai yapmayacağını belirtti.