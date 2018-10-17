Sendikalardan “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması”

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN tarafından organize edilen ve toplumun her kesiminin temsil edileceği belirtilen “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” saat 09.00’da Ledra Palas yanındaki Chateau Status Restoran’da yer alacak.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi örgütler adına yaptığı yazılı açıklamada ortak, barışçıl eylemlerini sürdüren örgütlerin bu buluşmada Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlatılması, olumlu sonuçlanması için çaba gösterilmesi ve başarıya ulaştırılması konusunda, tüm Kıbrıslıların ortak taleplerinin dile getirileceğini kaydetti.

Felek açıklamasında, “Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünü destekleyen, sendikalar, siyasi partiler, kitlesel sosyal örgüt ve kuruluşları, odaları, birlikleri ve Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit ve Latin bütün Kıbrıslılar bu buluşmaya davet edilmiştir” ifadelerini kullandı.



VASİLİU, HRİSTOFYAS VE TALAT DA DAVETLİ

“Barış ve Yeniden Birleşme Buluşmasına ayrıca eski Kıbrıslı Rum toplum liderlerinden Yorgo Vasiliu, Dimitris Hristofyas ve eski Kıbrıslı Türk toplum liderlerinden Mehmet Ali Talat’ın da davet edildiğini” bildiren Felek, örgütlerin ortak vatanın geleceği için müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve başarıya ulaşması gerektiğine inandığını ifade etti.



KATILIM ÇAĞRISI

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, bu temel ilkeler üzerinde BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu çerçevede çözüm ve yeniden birleşme çabasını desteklemek ve ortak eylem geliştirmeyi arzulayan bütün siyasal partileri, sendikaları ve barış yanlısı örgütleri cumartesi günkü buluşmaya katılmaya davet etti.