Senin: 6 vekilimizde bir birine kenetlenmiş durumdadır

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin HP’den istifa eden milletvekilleri; Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu’nun ardından “Bu arkadaşlar tarihin tozlu yapraklarına karışacaktır” ifadelerini kullandı.

Telefon ile katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Senin, bugün HP’den istifa eden milletvekillerinin açıklamalarını dinlemediğini söyledi.

HP’nin şuan 6 milletvekilinin bir birine kenetlendiğinin altını çizen Yenal Senin “Bizim onlar için bir izah vermemize gerek yoktur” dedi.

Yenal Senin’in konuşmasından öne çınalar şöyle:

3 milletvekilimiz bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamanın bir kısmını dinledim, açıklamanın 30’ncu saniyesinden sonra çok da altı dolu kabul görecek bir konu olduğunu kabullenemedim. Devamını dinlemedim.

Şöyle bir cümle var ‘Ülkenin önünü açmak ve hükümet oluşumuna olanak sağlamak için’ bence izahı gereken bazı konular var.

Biz yaklaşık 30 gündür hükümet görüşmelerinde bulunduk önce Ersan Saner, sonra Tufan Erhürman ile görüşmeler yaptık. Bir ortak konu üzerinde anlaşılamadı.

O dönemler bu hamleyi yapmayanlar neden bugün yaptı orasını ben halkın taktirine bırakırım.

Biz mücadeleye devam edeceğiz. Onlar kendi değerlendirmelerini yapacaklar topluma da aldıkları bu kararın izahını kendileri verecekler. Bizim onlar için bir izah vermemize gerek yoktur.

Kıbrıs Türk siyasi tarihi bundan önce bu gibi hareketlerde bulunanları siyaset sahnesinden nasıl silmişse büyük ihtimal bu arkadaşlar da tarihin tozlu yapraklarına karışacaktır.

“Son zamanlarda konuşmayı tercih etmiyorlardı”

MYK toplantısındayız. 6 kişi de bir birine kenetlenmiş durumdadır. Hiçbir sıkıntı yoktur.

Halkın Partisi’nde hiçbir vekil üst değil Parti Meclisimizdir en üst organ.

PM benim görüşmelere giderken elimdeki doneleri veren organdır. Yani özgürce kendimizin tavır takınacağı bir yapı değildir Halkın Partisi. Farklı düşünceler olur. Siyasette olması gereken farklı düşüncelerin harmanlanmasıdır. Kendi sıkıntıları olmuş olabilir son zamanlarda konuşmayı tercih etmiyorlardı. Bugün de bu kararı aldılar.