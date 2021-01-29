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"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"

Lefkoşa’da meydana gelen Adam Kaçırma, Ciddi Darp, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.A ve T.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 13:44
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"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"

Lefkoşa’da meydana gelen Adam Kaçırma, Ciddi Darp, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.A ve T.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç huzurda bulunan zanlıların 28 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da önceden husumetli oldukları ve konuşup anlaşmak istedikleri gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin H.A. ve F.D’nin konuşurken sinirlenen zanlı B.A’ın müşteki F.D'ye gelişi güzel elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra H.A'yı henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle sağ eli ile başına vurmak suretiyle adı edilenin tepe kısmında 4,5 cm laserasyon meydana gelmesine sebebiyet vererek ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların LZ 146 plakalı araç ile Müştekiler H.A. ve F.D’nin arzuları hilafına alıkoyup Surlariçine götürmek suretiyle Adam Kaçırdıktan sonra zanlı B.A müşteki F.D’ye hitaben "seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı” demek suretiyle adı edilene şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlılar aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandıklarını mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların serbest kalması durumunda tahkikatımıza etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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