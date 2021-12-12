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Sennaroğlu: Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim

Sennaroğlu, “Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim” şeklinde konuştu.

12 Aralık 2021 Pazar 15:29
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Sennaroğlu: Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim
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Ulusal Birlik Partisi'nde 23 Ocak Genel Seçimleri için aday listesi dışında kalan Meclis Başkanı, UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu, bu sonucu beklemediğini dile getirdi, “Kırgınlığım ya da kızgınlığım yok” dedi. 

Sennaroğlu, "kırgınlığım yok" dese de parti içerisindeki “gruplaşmalara” dikkat çekti.

Haber merkezine konuşan Sennaroğlu, 23 Ocak seçimleri için İskele bölgesinde 10 aday adayının yarıştığını, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre 5 adayın seçilmesi gerekirken, 2 kişiye tercih yapıldığını ifade etti, “5 kişi olsa gruplaşma olmaz. 2 kişi tercih edilecekti, burada da gruplaşmalar daha kolay olur. Yanlış durum” dedi.

Başbakan, Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile henüz görüşmediğini, kendisini aramadığını da dile getiren Sennaroğlu, 23 Ocak’a kadar görevinin başında olacağını kaydetti.

Sennaroğlu, “Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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Kaynak: Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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