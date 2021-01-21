Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı

Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:10
534 Okunma
Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için Başkan Sennaroğlu’na teşekkür ederken;  göreve başlaması nedeniyle kendisine “hayırlı olsun” ziyareti yapmak istediğini söyledi.

Başçeri, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını da getirdiğini ifade ederek : “Başkanlık döneminizin  Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için hayırlara vesile olmasını umuyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında göreve gelmesinin hemen ardından Türkiye’den gelen nazik mesajlar için Büyükelçi Başçeri nezdinde teşekkürleri iletti.

Pandemi süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındığında zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin bu süreçteki koşulsuz desteğinin kendilerine büyük bir moral verdiğini kaydetti.

Sennaroğlu, aşıların gelmesi ve ekonomik olarak son dönemlerde yapılan katkıların Kıbrıs Türk halkı için öneminin büyük olduğuna değindi.

Başkan Sennaroğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler başta olmak üzere Anavatanın kurumları ile iş birliğinin artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 21.01.2021 16:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı “Henüz formaliteler tamamlanmış değildir”
Akıncı “Henüz formaliteler tamamlanmış değildir”
Grev askıya alındı
Grev askıya alındı
Oğuz:Bütçe toplum için elzem olan öncelikler konusunda ilerleme kaydetme çabalarını da desteklemeli
Oğuz:Bütçe toplum için elzem olan öncelikler konusunda ilerleme kaydetme çabalarını da desteklemeli
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim