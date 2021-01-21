Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için Başkan Sennaroğlu’na teşekkür ederken; göreve başlaması nedeniyle kendisine “hayırlı olsun” ziyareti yapmak istediğini söyledi.

Başçeri, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını da getirdiğini ifade ederek : “Başkanlık döneminizin Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için hayırlara vesile olmasını umuyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında göreve gelmesinin hemen ardından Türkiye’den gelen nazik mesajlar için Büyükelçi Başçeri nezdinde teşekkürleri iletti.

Pandemi süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındığında zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin bu süreçteki koşulsuz desteğinin kendilerine büyük bir moral verdiğini kaydetti.

Sennaroğlu, aşıların gelmesi ve ekonomik olarak son dönemlerde yapılan katkıların Kıbrıs Türk halkı için öneminin büyük olduğuna değindi.

Başkan Sennaroğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler başta olmak üzere Anavatanın kurumları ile iş birliğinin artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.