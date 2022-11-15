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Şentop: "Müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle kutlanıyor.

15 Kasım 2022 Salı 11:27
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Şentop: "Müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız..."



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustasfa Şentop, törende Kıbrıs Türk halkına seslendi.

Şentop'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Tarih Türk milletinin esaret altında asla yaşamayacağını vatanından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini Kıbrıs Türkünün mücadelesiyle gördü.

-Kıbrıs meselesinde adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın hakim olması için uzun yıllardır yoğun çaba gösterdik.

-Rumlar on yıllarca çözümsüzlüğü kazanç saydı ve müzakereleri sonuçsuz bırakarak oyalama taktiğiyle boşuna zaman tüketilmesine yol açtı. Gelinen noktada öncelikle Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün kabul olarak görülmesi esas olarak karşımıza çıktı.

-İki devletin kendi aralarındaki iş birliğini müzakere etmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapıcı önerisine destek veriyoruz.

-Türkiye'ye karşı düşmanlıkla hareket eden bazı ülkeler, başka ülkelerin kucağından parmak sallıyor. Türkiye her türlü hakkını koruyacak, bunu yapan her ülkeye haddini bildirecektir.

-Maraş açılımı ile ezber bozduk. Rum Yönetimi KKTC'nin eli kolu bağlı bekleyeceğini sanıyordu. Bunun böyle olmadığını açık ve net gösterdik.

-KKTC'nin kalkınması, kendine yetebilen, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması hedefine bağımlıyız. Kararlılıkla ülkeninn gelişmesi için katkılarımıza devam edeceğiz.

-KKTC'nin gelmiş olduğu noktadan dolayı son derece memnunuz.

-Büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine sizlerle ele ele devam edeceğiz.

-Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı binalarını da en kısa zamanda tamamlayarak, KKTC halkına sunacağız.

-KKTC'nin 'öteki' olarak tanımlanması, gözlerimizi açmalı. Vatanımıza, hak ve hukukumuza kararlılıkla sahip çıkmak zorundayız.

-Kıbrıs davası milli davamızdır, her türlü zorluğun üzerinden geleceğiz. Müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız.

Son Güncelleme: 15.11.2022 12:39
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