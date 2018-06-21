"Serbest kalırsa aynı suçu işleyebilir"

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da önceki gün iki ayrı bölgede park halindeki iki ayrı aracın camlarını ve dikiz aynalarını kıran Suudi Arabistan uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mohammed Salem M.Alshigagi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.
Zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak için 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.
Uyuşturucu suçundan teminata bağlandı
Araçlarda meydana gelen maddi hasarın henüz belirlenmediğini kaydeden polis, bu nedenle aleyhine henüz dava getirilmediğini açıkladı.
Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, zanlının madde bağımlılığı sorunlarından dolayı daha önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirtti.
Zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Avukatı müvekkilinin psikotik sorun yaşadığını öne sürdü
Zanlının avukatı ise madde bağımlılığından dolayı psikotik sorunlar yaşayan zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceği yönündeki polis beyanına katıldığını ifade ederek, tutuklu yargı talebine itiraz etmedi.