"Serbest kalırsa aynı suçu işleyebilir"

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da önceki gün iki ayrı bölgede park halindeki iki ayrı aracın camlarını ve dikiz aynalarını kıran Suudi Arabistan uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mohammed Salem M.Alshigagi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak için 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

Uyuşturucu suçundan teminata bağlandı

Olayla ile ilgili ifade veren Polis Memuru Gültekin Sancar, zanlının 19 Haziran saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da Ortaköy’de Şht. Daniş Tunagil Sokak ve Ali Rıza Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşak üzerinde park halinde bulunan Ali Cefa’ya ait aracın dikiz aynaları ve Zehra Saydam’a ait aracın ön camı ve sağ ön kapı camını henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı elleri ve ayakları ile vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi.

Araçlarda meydana gelen maddi hasarın henüz belirlenmediğini kaydeden polis, bu nedenle aleyhine henüz dava getirilmediğini açıkladı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, zanlının madde bağımlılığı sorunlarından dolayı daha önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirtti.

Zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukatı müvekkilinin psikotik sorun yaşadığını öne sürdü

Zanlının avukatı ise madde bağımlılığından dolayı psikotik sorunlar yaşayan zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceği yönündeki polis beyanına katıldığını ifade ederek, tutuklu yargı talebine itiraz etmedi.