Serdarlı bölgesi negatif!

Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Hastanesi, Serdarlı Belediyesi ve Köy muhtarlarının işbirliğinde Serdarlı bölgesinde vatandaşlara PCR testi yapıldı.
Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, bölgede pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.
Kasım'ın paylaşımı şöyle:
" KKTC. Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Hastanesi, Serdarlı Belediyesi ve Köy Muhtarlarımızın işbirliği ile belediye personelimize ve bölge vatandaşlarımıza dün yapmış olduğumuz PCR testlerinin sonucu # NEGATİF çıkmıştır.
Tüm Bölge Halkımıza geçmiş olsun. Hepimizin Sağlığı için MASKE, HİJYEN, MESAFE kurallarına uyalım.
SİZLER #BİZİM #İÇİN #ÇOK #DEĞERLİSİNİZ"