Serhat Akpınar'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Akpınar mesajında “Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.” ifadelerine yer verdi.