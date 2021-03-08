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Serhat Akpınar'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:57
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Serhat Akpınar'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Akpınar mesajında “Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.” ifadelerine yer verdi.

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