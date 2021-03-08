Akpınar mesajında “Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.” ifadelerine yer verdi.
Serhat Akpınar'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08 Mart 2021 Pazartesi 12:57
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