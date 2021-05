Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

Ürdün’ün eski Kralı Hussein bin Tallal…

7 Şubat 1999’da öldü…

İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed’in 42’nci nesil akrabası…

-*-*-

14 Kasım 1935’te Amman kentinde doğdu…

Babası, o günlerde Prens’ti; Talal bin Abdullah…

Ve annesi de o günlerde Prenses unvanlı; Zein al-Sharaf bint Jamil.

Kral Hussein’in Muhammed ve Hassan adlı iki erkek kardeşi, bir de Basma isimli kız kardeşi vardı…

-*-*-

Amman’da ilkokulu bitirdi. Mısır’ın İskenderiye kentindeki Victoria College’de ortaokula başladı…

Sonra İngiltere’de Harrow School’da lise dengini tamamladı ve aynı ülkede Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ni bitirdi…

-*-*-

Hussein ya da Türkçe yazılışıyla Hüseyin, 15 yaşındayken, dedesi Kral Abdullah, Kudüs’te al-Aqsa Camisi’nde uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Silahlı saldırıda bir kurşun Hüseyin’e de isabet etti. Ancak dedesinin hediye ettiği bir madalyon, kurşunu durdurdu ve hayatını kurtardı…

-*-*-

6 Nisan 1951’de Kral Abdullah’ın en büyük oğlu, Hüseyin’in de babası olan Talal, “kral” ilan edildi.

Ancak Talal’ın “ruh sağlığı” iyi değildi…

Ürdün Kraliyet Konseyi, 11 Ağustos 1952’de Hüseyin’i, babası Talal’ın yerine “Kral” ilan etti…

Hüseyin henüz 16 yaşındaydı…

İslam takvimine göre (Hicri Takvim), bir yıl sonra “resmi kral” oldu çünkü artık 18 yaşındaydı.

Babası Talal, yani eski kral İstanbul’a tedaviye gidip geliyordu… Annesi Zein al-Sharaf bint Jamil ise hayatı boyunca hayır işleri ile uğraştı.

-*-*-

Kral Hüseyin ülkesi için gerçekten çok büyük işler başardı…

1950’lerde Ürdün’de nüfusun sadece yüzde 10’unun evlerinde elektrik ve su vardı… Bu rakamı yüzde 99’a çıkardı…

1960’larda Ürdün halkının yüzde 33’ü okuma yazma biliyordu… 1996’da bu rakam yüzde 85’i geçti…

Kral Hüseyin 45 yıl iktidarda kaldı…

Orta Doğu Barışı için ciddi çaba harcadı… Pek başarılı olamadı ama önemli saygınlık kazandı…

Demokrasi, insan hakları ve sivil özgürlüklere büyük önem verdi…

-*-*-

1978’de Kraliçe Noor (Nur) ile evlendi… Nur’dan dört çocuğu oldu: Hamzah, Hashem, Iman ve Raiyah.

Ama önceki 3 evliliğinden de 8 çocuğu vardı… Alia, Abdullah, Faisal, Zein, Aisha, Haya, Ali ve Abeer…

-*-*-

Kral Hüseyin, iyi bir pilottu, motosiklet tutkunuydu, yarış arabası sürücüsüydü…

Su sporları hastasıydı…

Siyaset, tarih, uluslararası hukuk, askeri bilimler ve havacılıkla alakalı binlerce kitap. Okuduğu söylenir… Kendisi de üç kitap yazdı… Uneasy Lies the Head (1962), My War With Israel (1969) ve Mon Métier de Roi.

-*-*-

1992’de sağlık sorunları başladı…

Böbreklerinde kanser belirdi, ameliyat oldu…

1999’da Amerika’da kanser tedavisi görürken en büyük oğlu Abdullah’ın kendi yerine geçeceğini açıkladı…

-*-*-

Ürdün, Kıbrıs’ın önemli bir komşusu…

Şu anda Kral II. Abdullah tarafından yönetiliyor…

II. Abdullah 1962 doğumlu…

Karısı’nın adı Rania…

Rania 1970 Kuveyt doğumlu…

Dünya’nın en güzel kraliçesi…

Ama O’ndan daha güzel bir kraliçe daha vardı…

Abdullah’ın nenesi…

Yani, Kral Hüseyin’in annesi…

Yani, çok kısa süre tahtta kalan Kral Talal’ın eşi…

Yani, yasal İngilizce adı “Zein al-Sharaf bint Jamil” olan kadın…

-*-*-

Diyeceksiniz ki bütün bunları neden yazdın Serhat?

İşte sırf bu kadından yani Zein al-Sharaf bint Jamil

Kraliçe Zein…

Evet, Ürdün’ün efsane kralı Hüseyin’in annesi, şu andaki Kral II. Abdullah’ın annesi olan Kraliçe Zein “Bir KIBRISLI TÜRK”tür…

-*-*-

Kıbrıs Türkü değil…

Kıbrıslı Türk…

-*-*-

Kraliçe Zein, 1916’da doğdu…

1934’te evlendi…

Dört çocuk doğurdu…

Kocası İstanbul’da tedavi gördüğü için kısa bir süre de olsa Ürdün’ü yönetti. Sonra oğlu Hüseyin görevi devraldı…

Kraliçe Zein’in annesinin adı Vijdan hanım…

Vijdan hanımın babası Osmanlı adına “Kıbrıs Valisi” olarak da görev yapmış olan Şakir Paşa…

Ve Şakir Paşa’nın babası, Osmanlının Kıbrıslı Türk Mısır Valisi Kâmil Paşa…

Yani Ürdün’ün her zaman “Ana Kraliçe” olarak çok sevdiği, saydığı Kraliçe Zein, Mehmet Kamil Paşa’nın torunu…

Kamil Paşa 4 kez Osmanlı’ya sadrazamlık yapmış, 1933 Lefkoşa doğumlu…

Kamil Paşa 1913’te yine çok sevdiği Lefkoşa’da öldü…

Kraliçe Zein ise 1994 yılında İsviçre’de tedavi gördüğü hastanede öldü.

-*-*-

Kral II. Abdullah mı?

Bizim yeğen!

-*-*-

Nenesi İsviçre’de öldü…

Cenevre, İsviçre’nin bir kenti…

Aklıma şey geldi…

Ne bileyim, öyle bir çıkışınız oldu ki Cenevre’de, hani tanıtırsınız devleti falan diye düşündüm de yeğeninizi aramayı ihmal etmeyin bence…