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Seri katil defalarca kez KKTC’ye geçmiş

Rum seri katilin KKTC’ye geçerek burada da bir yabancı uyruklu kadını öldürmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:32
Seri katil defalarca kez KKTC’ye geçmiş
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NTV'den Selim Sayarı'nın haberi, Rum milli muhafız ordusunda görevli seri katil Nikos Metaksas’ın defalarca KKTC’ye geçtiği ve Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında cesedi bulunan ve henüz kimliği belirlenmeyen kadının da katili olabileceği iddia ediliyor.

Kıbrıs'ta yayınlanan Yenidüzen gazetesinin haberine göre Rum polisi Ocak ayında bulunan kimliği meçhul kadın cesedi ile ilgili KKTC’deki makamlardan bilgi istedi.

Biri çocuk 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Nikos Metaksas birçok kez Kıbrıs’ın kuzeyine geçti.

Kıbrıs Rum polisi Metaksas’ın telefonundaki bir kadın fotoğrafından yola çıkarak bunun Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında tanınmayacak halde bulunan kadın cesedi ile ilgili olduğuna dair şüpheler taşıyor.

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Rum polisi olayın aydınlatılması için Kıbrıs Türk polisi ile bir komite kurulması teklifi yaptı.

KKTC’deki adli tıp uzmanları 110 gündür kimliğinin belirlenmesi için morgda bekleyen kadının Rum seri katil Metaksas tarafından öldürülmüş olabileceği yönünde şüpheler bulunduğunu açıkladı. 

Rum yetkililerle gayrı resmi temaslar yapan adli tıp uzmanları olayın aydınlatılması için kadının DNA testinin sonucunu beklediklerini söyledi.

Kıbrıs Rum polisi, Metaksas’ın kullandığı sahte sosyal medya hesaplarından yola çıkarak iletişim kurduğu ve kayıp olan birden fazla kadını tespit etti.

Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında çürümüş vaziyette bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen kadınla da iletişim kurarak görüştüğü şüphesi üzerinde yoğunlaşan Kıbrıs Rum polisi, bilgi paylaşımı için Kıbrıs Türk polisi ile komite kurmak istiyor. Kaynak:Selim Sayarı / NTV

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