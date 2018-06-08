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Sertoğlu Hamitköy örgütünü ziyaret etti

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, UBP Hamitköy Örgütü’nü ziyaret etti.

08 Haziran 2018 Cuma 11:35
Sertoğlu Hamitköy örgütünü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, UBP Hamitköy Örgütü’nü ziyaret etti.

Ofisinden verilen bilgiye göre, Hasan Sertoğlu,ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz bir belediye seçimine giriyoruz, milletvekilliği seçimine değil. Ön planda olan hizmettir. Kimin Lefkoşa’ya daha iyi hizmet vereceğini düşünüyorsanız ona veriniz” dedi.

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Hamitköy’ün “atıl durumda” olduğunu iddia eden Sertoğlu, “Hamitköy özel olarak ele alınıp rahatlatılacak, sorunları çözülecek. Lefkoşa’nın rutin sorunlarını 2 yılda bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Örgüt Başkanı Ediz Taşkınçay da konuşmasında, Sertoğlu’nun sadece seçim zamanı değil her zaman Hamitköy halkının içinde olduğunu kaydetti.

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