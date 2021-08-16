"Sevdiklerimizi kuş yuvalarına verilecek isim ile ölümsüzleştiriyoruz!"

Belediye, Alsancak Belediyesi Milli Park'ında doğadaki kuşların korunabilmesi için yuvalar yerleştiriyor.
Sizlerde bu güzel düşünceye sevdikleriniz ve vefat edenlerinizin isimlerini yazarak katkıda bulunabilirsiniz...
Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:
Alsancak Belediyesi Milli Park'ında doğadaki kuşlar için yaz ve kış mevsimlerinde Ağaçlara astırabileceğiniz korunabilecekleri yuvaları sizde sevdikleriniz ve vefat edenlerinizin isimlerini yazarak katkıda bulunubilirsiniz.
İrtibat No; 05488705579