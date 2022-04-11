Seyitler, şu anda KIB-TEK’in maliyetin altında satış yaptığını ifade ederken, bunun sürdürebilir olmadığını vurguladı. Daha ucuz ve kaliteli bir enerji için kurumun mutlak yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Seyitler, kurumun inatla bazı kesimler tarafından özelleştirmek istendiğini buna karşı ise EL-SEN’in dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Tüm bu olumsuzluklar giderilmediği takdirde eylemlerinin artarak devam edeceğini söyleyen Seyitler, “Kararlıyız, bu kurum düzlüğe çıkacak, bunu mücadele ederek başaracağız” dedi.
Seyitler: “Kıb-Tek maliyetinin altında satış yapıyor”
EL-SEN Genel Sekreteri Sayner Seyitler, 12 Nisan (yarın) saat 08:00’dan itibaren ülke genelinde iş bırakma eyleminin başlatılacağını söyledi.
11 Nisan 2022 Pazartesi 17:35
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