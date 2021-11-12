Sibel Tatar, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar yaptığı konuşmada, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek buradaki çocuklar ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Sibel Tatar ayrıca, Bellapais Inner Wheel Derneği’nin yapımına katkı koyduğu SOS Çocuk Köyü oyun parkının da tamamlanmış halini gördüklerini ifade etti.

Bellapais Inner Wheel Derneği 2021-2022 Dönem Başkanı Ayşem Erişir ise, toplum adına örnek olmak amacıyla destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtip, bugün SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile görüşerek ihtiyaçların neler olduğu konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.