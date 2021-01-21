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SİBER EN ÇOK SORULAN SORULARI CEVAPLADI

Eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, aşılarla ilgili uyarılarda bulundu.

21 Ocak 2021 Perşembe 10:47
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SİBER EN ÇOK SORULAN SORULARI CEVAPLADI

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, aşılarla ilgili uyarılarda bulundu.

Siber paylaşımında şöyle yazdı:

“Covid-19 Pandemisi'ne karşı savaşı kazanmamız için tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de aşılama başladı. Bize en çok sorulan sorular: Kimlere aşı yapmamalı? Bugünkü bilgilerimize (eldeki veriler ışığında) göre aşağıdaki gruba aşı uygun değil .

1- Aşırı Allerjik Reaksiyonu olanlar ( bir ilaca karşı çok ciddi allerjik reaksiyon gösterenler. )

2- Hamileler

3- Süt veren anneler

4-18 yaş altındakiler ( Pfizer aşısında 16 yaş altındakiler)

5- Bağışıklık sistemi ileri derecede düşük olanlar ( doktor tavsiyesine göre aşı olabilirler)

Kimlere aşı yapılabilir:

Yukarıdaki grubun dışında olanlar aşılanmalı. 65 yaş üzerindekiler aşı olmalı mı ? Evet. Yüksek risk grubu olanlara aşı özellikle tavsiye edilmektedir. Kalp Hastaları, Diabet, Hipertansiyon, Astım, KOAH, Kronik Böbrek Hastaları, Kronik Karaciğer Hastalarında Covid 19 hastalığı ağır seyredebilmektedir. O nedenle özellikle bu grup aşılamada önceliklidir. (Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar doktorları ile temas etmelidirler. )

Türkiye ve KKTC'de toplamda 1 milyona yakın farklı yaş gruplarındaki sağlık çalışanı aşılanmış ve bu grupta aşılanmaya bağlı ciddi bir yan etki bilgimize gelmemiştir.

Sağlıklı günler dileğiyle”

Anahtar Kelimeler:
Dr. Sibel Siber
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