SİBER EN ÇOK SORULAN SORULARI CEVAPLADI

ÖZEL HABER
Eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, aşılarla ilgili uyarılarda bulundu.
Siber paylaşımında şöyle yazdı:
“Covid-19 Pandemisi'ne karşı savaşı kazanmamız için tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de aşılama başladı. Bize en çok sorulan sorular: Kimlere aşı yapmamalı? Bugünkü bilgilerimize (eldeki veriler ışığında) göre aşağıdaki gruba aşı uygun değil .
1- Aşırı Allerjik Reaksiyonu olanlar ( bir ilaca karşı çok ciddi allerjik reaksiyon gösterenler. )
2- Hamileler
3- Süt veren anneler
4-18 yaş altındakiler ( Pfizer aşısında 16 yaş altındakiler)
5- Bağışıklık sistemi ileri derecede düşük olanlar ( doktor tavsiyesine göre aşı olabilirler)
Kimlere aşı yapılabilir:
Yukarıdaki grubun dışında olanlar aşılanmalı. 65 yaş üzerindekiler aşı olmalı mı ? Evet. Yüksek risk grubu olanlara aşı özellikle tavsiye edilmektedir. Kalp Hastaları, Diabet, Hipertansiyon, Astım, KOAH, Kronik Böbrek Hastaları, Kronik Karaciğer Hastalarında Covid 19 hastalığı ağır seyredebilmektedir. O nedenle özellikle bu grup aşılamada önceliklidir. (Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar doktorları ile temas etmelidirler. )
Türkiye ve KKTC'de toplamda 1 milyona yakın farklı yaş gruplarındaki sağlık çalışanı aşılanmış ve bu grupta aşılanmaya bağlı ciddi bir yan etki bilgimize gelmemiştir.
Sağlıklı günler dileğiyle”