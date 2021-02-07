Siber, ‘Mutant Virüs’e karşı uyardı

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, mutant virüse karşı alınması gereken ilave önlemlerden bahsetti.
Siber, alınması gereken ek önlemleri 3 maddede şu şekilde açıkladı:
- “Kapalı ortamlarda (Market- eczane) çift maske takalım. (Mutant virüse karşı tek maskenin koruyucu olmadığı açıklandı)
- Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1,5 metre mesafe olsun.
- Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın. “