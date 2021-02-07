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Siber, ‘Mutant Virüs’e karşı uyardı

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, mutant virüse karşı alınması gereken ilave önlemlerden bahsetti.

07 Şubat 2021 Pazar 11:35
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Siber, ‘Mutant Virüs’e karşı uyardı

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, mutant virüse karşı alınması gereken ilave önlemlerden bahsetti.

Siber, alınması gereken ek önlemleri 3 maddede şu şekilde açıkladı:

  1. “Kapalı ortamlarda (Market- eczane) çift maske takalım. (Mutant virüse karşı tek maskenin koruyucu olmadığı açıklandı)
  2. Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1,5 metre mesafe olsun.
  3. Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın. “
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