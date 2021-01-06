SİBER: “ÖZEL SEKTÖR ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandeminin en başında halkın elini taşın altına koymak için çok istekli olduğunu vurgulayan Siber, “Vatandaşlar hükümetlere güven duymak istiyor. Güven duymadığı andan itibaren desteğini de çeker. O yüzden hükümetler güven vermeli” dedi

Hükümetin attığı bütün adımların kamuya yönelik olduğunu söyleyen Siber, “Kamu ile özel sektör arasında büyük bir fark vardır. Kamudan gelen milletvekilleri ile özelden gelen milletvekillerinin hakları arasında da büyük farklar vardır. Halbuki bu ülkede sadece kamu çalışanları çalışmıyor ve yaşamıyor. Bunun nedeni de bu devlet kurulurken, yasaları ve hazırlıkları hep memurlara göre hazırlanmış. Bundan dolayıdır özel sektör çalışanları hep, üvey evlat muamelesi gördü ve görüyor” dedi.