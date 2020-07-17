Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

Sıcak hava etkili olmaya devam edecek

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 39 derece, sahillerde ise 35 derece dolaylarında olacak.

17 Temmuz 2020 Cuma 14:53
735 Okunma
Sıcak hava etkili olmaya devam edecek

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 39 derece, sahillerde ise 35 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri açık, perşembe ve cuma günlerinde de açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuSıcak Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim