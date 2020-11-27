Şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, ülkede yer yer etkili olan yağışların zaman zaman kuvvetli, doğu sahili ve doğu Mesarya’da yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunmasını istedi.
Son Güncelleme: 27.11.2020 17:38
Meteoroloji, ülkede yer yer etkili olan yağışların zaman zaman kuvvetli, doğu sahili ve doğu Mesarya’da yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji, ülkede yer yer etkili olan yağışların zaman zaman kuvvetli, doğu sahili ve doğu Mesarya’da yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunmasını istedi.