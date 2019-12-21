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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği: Yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanılabilecek

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 1 Ocak’tan itibaren cezalı prim ve yüzde 45'e varan indirim uygulanacağını duyurdu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 16:12
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği: Yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanılabilecek

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 1 Ocak’tan itibaren, aynı yıl içerisinde 3, 4, hatta  daha fazla kaza yapan 6 bin 500 civarında araç kullanıcısına caydırıcı etki yapması için cezalı prim ödeyecekleri sisteme geçileceğini duyurdu. Ayrıca, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, kurallara uyan sürücülerin ise yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanabileceklerini duyuruldu.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"1 Ocak’tan itibaren,

Yasa ve kural tanımayan ve ülke trafiğini kaosa çeviren, karşı tarafın canına ve yaralanmasına kasdeden, milyonlarca lira hasara sebep olan, ayni yıl içerisinde 3, 4, hatta  daha fazla kaza yapan 6500 civarında araç kullanıcısı, caydırıcı etki yapması ümidi ile cezalı prim ödeyecekleri sisteme geçiliyor.

Kıbrıs gazetesinde sözü edilen rakamlar, ödenecek sigorta fiyatları olmayıp ceza ve ödüle baz alınacak rakamlardır ve Yasa ve Kurallara riayet eden, kırmızı ışıkta geçmeyen, aşırı sürat yapıp veya akıllı telefonu ile mesaj yazarak araç kullanmayan sayılara 180 bin civarındaki iyi sürücüler %45’e varan indirimlerden yararlanacaktır.

Ne yazık ki, her gün 40 civarında (yılda 15 bin) kişi, doğru yolunda giderken, bir başkasının  neden olduğu, ölüme, yaralanmaya, aracına, mülküne verilen hasara uğramaktadır. Bariyerler, elektrik direkleri direkleri hasar görmektedir.

Ve...

Hazır olun, vereceğim rakama inanamayacaksınız,

Bütün bunlara neden olan ve yarattıkları trafik kaosu ile araç kullanmayı korku haline getiren bu kişiler sadece 6500 civarındadır. Bu 6500 kişi, 180 bin kişiye tehlike saçmaya devam mı etsin?

Önlem alınmasın mı?

Caydırıcı uygulamalara gidilmesin mi?

Sigortacılar, yollarımızda güvenli bir trafik düzeni yaratma uğraşı içindedir."

Son Güncelleme: 21.12.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
SürücülerKıbrısGündemHaberIndirimCezalı PrimKKTC Sigorta Ve Reasürans Şirketler Birliği
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