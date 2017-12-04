"Şimdiye kadar engelliler için ne yaptınız?"

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e yaptığı açıklamasında, engellilere verilmesi gereken değerlerden bahsederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü değerlendirdi.

Engelli adaylardan Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Milletvekili Adayı Emrullah Alşan, engelli sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini aktarırken, “Sevgi her engeli aşar, biz de bu sevgiyle bu işe talibiz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy ise, LTB’yi örnek belediye konumuna taşımayı başardıklarını aktarırken, konuşmasında, “Bu olanaksızlıklarla yaptığımız bu çalışmalar bana umut verdi, şimdi bu umudu tüm ülkeye yaymak için adayım” ifadelerine yer verdi.

Hacımehmet: Seçim zamanındaki Engelliler Günü, herkes tarafından ilgi görüyor

Başkan Sedat Hacımehmet, Birleşmiş Milletler(BM)’e bağlı ülkelerin, kendi içlerinde bir kota koyarak, ‘Biz 10 yıl içerisinde engelliler ile ilgili sorunları çözeceğiz’ dediklerini ve o süre zarfında BM’ye bağlı ülkelerde yaşayan engelli sorunlarının yüzde 99’unun çözüldüğünü ifade ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ana temasının bu olduğunu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs içerisindeki bu yönde olan faaliyetlere bakıldığı zaman 3 Aralık gününde bırakın farkındalık oluşturmayı, engellilere yönelik hakların normal günlerde bile verilmediğini dile getiren Hacımehmet, “Ancak böyle seçim dönemi geldiği zaman ‘lütuf’ diye önümüze konulan ve aslında kendi haklarımız olan hakların küçük bir kısmını verip insanların oylarını almaya çalışıyorlar” dedi. Bu durumu ‘çok acı’ diye niteleyen DP Milletvekili Adayı Sedat Hacımehmet, bu 3 Aralık’ın seçim dönemine gelmesinden dolayı bütün partilerin bu konuda ‘farkındalık’ oluşturmaya çalıştığını kaydederken, konuşmasında “Bu insanlara soruyorum; şimdiye kadar bizim için ne yaptınız?” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlarımızın haklarını korumak için aday olduk”

Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, engelli ve sosyal yardım maaşı alanlara elektrik faturalarını ödemeleri için 100 TL verileceğinin konuşulduğunu belirten Hacımehmet, bu ödemenin yapılacağı tarihin Ocak sonu, yani seçim sonrasına bırakıldığını aktarırken, bu yapılanın yalnızca sosyal yardım kesiminin oyunu satın alabilmek adına yapılmış olduğunu söyledi. Sedat Hacımehmet, engelli ve sosyal yardım maaşı alanların aileleri ile birlikte 35 bin gibi büyük rakamı gösterdiğini ve bu durumu bu insanlarla birlikte kendilerine de hakaret olarak gördüğünü dile getirdi. Başkan Hacımehmet, “5 yıl ‘hükümetçilik’ yapacaksınız, son Bakanlar Kurulu toplantısında böyle bir konuşmayı ortaya atacaksınız, bu olacak şey mi?” diyerek, sorumlulara tepki gösterdi. İnsanların artık gözlerinin açıldığını belirten DP Milletvekili Adayı Hacımehmet, engelli camiasından da engelli haklarını söke söke alacak birinin meclise gitmesi ve yapılanların kimsenin yanına bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşa çağrıda bulunan Sedat Hacımehmet, “Yalvarıyorum bir dönem bizi meclise gönderin. Biz ne turizm, ne tarım, ne de başka bir şey için aday olduk, biz yalnızca sizin için ve Sosyal Hizmet Uzmanları olarak, insanlarımızın haklarını korumak için aday olduk.” dedi.

Alşan: Sevgi her engeli aşar; biz bu sevgiyle, bu işe talibiz

Engelli adaylardan Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Milletvekili Adayı Emrullah Alşan, engelliler olarak herhangi bir ayrıcalık istemediklerini, yalnızca diğer insanlarla eşit yaşam biçimlerine sahip olmak istediklerini söyledi. Engelli camiası olarak, toplumun içerisinde var olduklarını göstermek amacıyla aday olduğunu kaydeden Alşan, bunu başaracaklarına inandığını belirtti. Gelecek dönem ve bundan sonraki dönemler için beklentilerinin bulunduğunu ifade eden Emrullah Alşan, bunları ‘ulaşım-erişim sorunun kalkması’, ‘fırsat eşitliği’ olarak sıralarken, devlet dairelerinde buna benzer sıkıntıların bulunduğunu ve bu sorunların giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Engelli sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini aktaran YDP Milletvekili Adayı Emrullah Alşan, halka ithafen, “Bize güvensinler, biz fırsat eşitliği dahil her türlü sorunumuzu çözeceğiz. Sevgi her engeli aşar, biz de bu sevgiyle bu işe talibiz” dedi.

Çağansoy: Fizyoterapist eksikliği, toplum içinde yer almamızı zorlaştırıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy, açıklamalarda bulundu. Özel gereksinimli bireylerin ülkemizde yaşadığı sorunları hem yaşayan hem de yakından bilen biri olarak sorunlarını çözümüne katkı sağlamak için aday olduğunu aktaran Çağansoy, sağlık alanından başlayarak özel gereksinimli bireylerin bugüne kadar görmezden gelinmişolduklarını, adeta yok farz edildiklerini dile getirdi. Özel gereksinimli bireylerin, sağlık konusunda öncelikli olarak ele alınması gereken bireyler olduklarını kaydeden Çağansoy, hastanelerde yaşanan doktor eksiklikleri ve erken tanı konusunda yaşanan gecikmelerin özel gereksinimli bireylerin zor olan hayatlarını adeta kabusa çevirdiğini belirtti. Belli engel gruplarındaki özel gereksinimli bireyler için ‘Fizyoterapist’ demenin su ve ekmek gibi olduğunu ifade eden Çelen Çağansoy, fizyoterapist eksikliklerinin özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon sürecini geciktirip, toplum içinde yer almalarını zorlaştırmakta olduğunu söyledi.

“İyi bir planlamayla sorunların çözümü sağlanabilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP)’nin sağlık alanında yaşanan sorunların çözümünü, sağlıkta bugüne kadar ortaya koyduğu yapısal reformlar çerçevesinde gerçekleştireceğini aktaran TDP Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy, özel gereksinimli bireylerin eğitimde karşılaştığı sorunların tam bir trajedi olduğunu kaydetti. Eğitim sisteminde yaşanan kaos ve sistemsizliğin, özel gereksinimli bireylerin okul hayatını başlamadan bitirir durumda olduğunu belirten Çelen Çağansoy, Özel eğitim kurumlarında birçok eğitmenin bütçe yetersizliklerine rağmen özveri ile çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti. Tüm bu özveriye karşısında, kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlar nedeniyle ilk, orta ve lise dönemini tamamlama konusunda sorunların yaşandığını dile getiren Çağansoy, bu durumun, özel gereksinimli bireylerin üniversite öğrenimini imkansız hale getirmekte olduğunu söyledi. Kaynaştırma eğitiminde yardımcı öğretmen, bir diğer adıyla gölge öğretmenin her sınıfta olmasının gerekliliğine değinen Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy, Eğitim Bakanlığı’na bütçeden ayrılacak payın arttırılarak bu alanda açılacak münhalin önemini belirtirken, bu işlemin hem özel gereksinimli bireylerin sorunlarının çözümüne yardımcı olacağını, hem de bu alanda yetişmiş gençlerimize istihdam olanağı sağlayacağını dile getirdi. Eğitimde yaşanan sorunlardan bir diğerinin, okullarda bulunan altyapı sorunları olduğunu kaydeden Çağansoy, bu sorunları gidermenin zor olmadığını ve iyi bir planlamayla sorunların çözümünün sağlanabileceğini ifade etti.

“Umudumu tüm ülkeye yaymak için adayım”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP)’nin, hayatın her alanında eşitlik ilkesine önem verdiğini belirten TDP Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy, eğitimde de şartları özel gereksinimli bireyler adına eşitlemek için tüm idari ve mali düzenlemelerin bir plan dahilinde yapılacağını aktardı. Çağansoy, her alanda yaşanan fırsat eşitsizliğinin, özel gereksinimli bireyler için daha da acımasızca yaşanmakta olduğunu dile getirirken, mali açıdan daha avantajlı olanaklara sahip olan özel gereksinimli bireylerin, bahse konu sorunları özel sektörden hizmet alarak daha kolay aşmakta olduğunu ifade etti. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin gelir düzeyi ne olursa olsun, özel gereksinimli bireylerin eşit fırsatlara erişimini sağlayacağını söyleyen TDP Milletvekili Adayı Çağansoy, partinin bunları düzeltmek için iktidara talip olduğunu belirtti. Çelen Çağansoy, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 3 yıldır meclis üyeliği görevini yaptığını kaydederken, bu 3 yıl içerisinde mali açıdan batık bir dönemde göreve geldiklerini ancak maddi imkansızlıklarını bir mazeret kabul etmeden çalıştıklarını ifade etti. Sonuç itibariyle, bugün engelli bireyler konusunda LTB’yi örnek belediye konumuna taşımayı başardıklarını aktaran Çağansoy, konuşmasında, “Bu olanaksızlıklarla yaptığımız bu çalışmalar bana umut verdi, şimdi bu umudu tüm ülkeye yaymak için adayım” ifadelerine yer verdi.