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Sınav öncesi PCR çilesi

Kolej sınavına katılacak çocuklar bu önemli sınav öncesinde PCR çilesi yaşıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:16
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Sınav öncesi PCR çilesi

Kolejlere Giriş Sınavının (KGS) 12 Haziran Cumartesi günü yüz yüze yapılacağının açıklanması sonrasında bugün ve yarın PCR yapılması zorunluluğu getirildi.

Öğrencilerin 09.00 – 12.00 saatleri arasında açıklanan noktalarda PCR testlerini yaptırmak zorunda, aksi takdirde sınava giremeyecekler.

Bundan dolayı sınava katılacak çocuklar aileleriyle birlikte bu önemli sınav öncesinde PCR çilesi yaşıyor.

Bu fotoğraflar Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nden… Aileler ve veliler sınava girebilmek için burada PCR testi yaptırmayı bekliyor. Sıcağın altında çocuklar perişan durumda.

“PCR merkezleri”

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada PCR testini ibraz etmeyen öğrencilerin sınav merkezine alınmayacağı uyarısında bulunmuş ve PCR Merkezlerinin yerlerini açıklamıştı:

“Tercih Edilen Okul    PCR Merkezi   PCR Tarihleri

Lefkoşa Türk Maarif Koleji    Lefkoşa Türk Maarif Koleji    10 – 11 Haziran 2021

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji        Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji        10 – 11 Haziran 2021

19 Mayıs Türk Maarif Koleji  19 Mayıs Türk Maarif Koleji  10 – 11 Haziran 2021

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Güzelyurt Türk Maarif Koleji 10 – 11 Haziran 2021

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji         Bekirpaşa Lisesi          10 – 11 Haziran 2021

Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü        Cengiz Topel Devlet Hastehanesi       10 – 11 Haziran 2021

Hala Sultan İlahiyat Koleji      Hala Sultan İlahiyat Koleji      10 – 11 Haziran 2021”

“Sınava girerken bulundurulması zorunlu belgeler”

Kolejlere Giriş Sınavının 12 Haziran Cumartesi günü, öğrencilere e-posta ile bildirilen ve Bakanlığın web sayfasından da yayınlanacak olan okullarda yüz yüze yapılacağı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin sınava girerken yanlarında öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyı bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

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