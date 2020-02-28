Sınır kapıları bir haftalığına kapanıyor!

Kıbrıs'ın güneyinde koronios virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ledra Caddesi, Deryneia, Lefka ve Astromeritis barikatlarının yedi günlük bir süre için geçici olarak askıya alınması gündeme geldi.



Elde edilen bilgiye göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Rum lider Mustafa Akıncı'yı da bilgilendirdi. Ancak, bu yönde henüz resmi açıklama yapılmadı.



Kıbrıs'ın güneyinde Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından ölümcül Koronios virüsüne yönelik ek önlemlerden biri olarak açıklandı.



Kabinenin bitiminden sonra yaptığı açıklamalarda Ioannou, daha etkili kontrol için yapılacağını, geçişlerin devam edeceği barikatların personel ve diğer acil durumlar için kullanılacağını açıkladı.



Güneyde aynı zamanda Ulusal Kriz Yönetim Merkezi kuruldu.



Limasol'daki bir kişide virüse yönelik pozifit bulguya rastlandığı iddiaları var. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

Kaynak : Yenidüzen