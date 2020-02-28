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Sınır kapıları bir haftalığına kapanıyor!

Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının yarın sabah itibariyle kapanıyor.

28 Şubat 2020 Cuma 14:24
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Sınır kapıları bir haftalığına kapanıyor!

Kıbrıs'ın güneyinde koronios virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ledra Caddesi, Deryneia, Lefka ve Astromeritis barikatlarının yedi günlük bir süre için geçici olarak askıya alınması gündeme geldi.

Elde edilen bilgiye göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Rum lider Mustafa Akıncı'yı da bilgilendirdi. Ancak, bu yönde henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kıbrıs'ın güneyinde Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından ölümcül Koronios virüsüne yönelik ek önlemlerden biri olarak açıklandı.

Kabinenin bitiminden sonra yaptığı açıklamalarda Ioannou, daha etkili kontrol için yapılacağını, geçişlerin devam edeceği barikatların personel ve diğer acil durumlar için kullanılacağını açıkladı.

Güneyde aynı zamanda Ulusal Kriz Yönetim Merkezi kuruldu.

Limasol'daki bir kişide virüse yönelik pozifit bulguya rastlandığı iddiaları var. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 28.02.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
KıbrısSınır KapılarıKoronavirüs
Yorumlar
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xxxx 2020-02-28 14:32:15

kıbrıslı rum lider akıncı mı.... bizden önce siz de yazdığınızı bir okusanız diyorum

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TMT 2020-02-28 14:53:01

Kıbrıslı rum lider Akıncı ha ,doğru söze ne denir be gardaş .

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AKIL FUKARASI 2020-02-28 15:20:00

tmt li olup ona buna havlamak seni güçlü kuvvetli ve çok zeki mi yapar a guş beyinli?

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Müge 2020-02-28 15:15:59

Virgülü koymamışlar. Anlam nasıl da değişti

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