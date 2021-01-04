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Sinovac ile başlıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 Ocak'ta sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu. Pilli: "Aşılar Türkiye'den gelecek, Çin'deki Sinovac Şirketi tarafından aşılar kullanılacak"

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:53
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Sinovac ile başlıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 Ocak'ta sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu.

Pilli: "Aşılar Türkiye'den gelecek, Çin'deki Sinovac Şirketi tarafından aşılar kullanılacak" 

"Türkiye üzerinden gelecek Sinovac Şirketi’ne ait aşılarla ilgili rakam bugün netleşecek. 15 Ocak’ta Türkiye ile eş zamanlı aşılama yapacağız"

Pilli güney üzerinden gelecek aşılarla ilgili ise "Güney üzerinden gelecek Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşıların ne zaman tespit edileceğini bilmiyoruz. Taleplerimizi ve eylem planımızı sunduk, bugün bu konuda bir toplantı yapılacak, bilgi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

 "AB'den gelecek aşıları de gelir gelmez kullanacağız, zaten güney de 5 aşı ile çalışacak"

Kaynak : Yenidüzen

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