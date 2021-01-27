Şirinevler köyü alarmda!

Eğitim Bakanlığı'nda bugün çıkan iki pozitif vakanın birinin Şirinevler Köyünde ikamet ettiği ortaya çıktı.

Evli ve üç çocuk babası kişinin ailesinin ekiplerce karantina otellerine yerleşitirildiği bildirildi.

Öte yandan köyde kaos hakim.

Pozitif çıkan şahsın köyde bir çok temaslısı bulunduğu, temaslıların karantina otellerine yerleştirilmesi için ekiplerin köyde olduğu belirtildi.

Şirinevler Muhtarı Serkan Zülfikar Pilli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köyde çıkan pozitif vaka dolayısıyla elzem ihtiyaçlar dışında kimsenin dışarıya çıkmaması çağrısında bulundu.

Pilli’nin açıklaması şu şekilde:

“KÖY HALKIMIZA DUYURULUR!!!

Köyümüzde çıkan pozitif vaka nedeniyle, hepimizin sağlığı için lütfen kimse kimseye misafirliğe gitmesin. Elzem ihtiyaçları dışında kimse dışarıya çıkmasın. Temasli arkadaslar lütfen kendilerini gizlemesinler testlerini yaptırsınlar ve kendilerini izole etsinler !!!”