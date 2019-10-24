Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı bugün yapılacak

Tatbikat 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Tatbikat; afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC afet yönetimi sistemi içerisinde yer alan kamu/özel kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile düzenleniyor.

Tatbikatla , ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların hazırlık seviyesini denemek, bu gibi hallerde işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

(BRT)