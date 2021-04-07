Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Flaş Haber
70 pozitif vaka
Kapat

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, FAİZ YASASI VE BORÇLARIN YAPILANDIRMASI YASA TASLAĞI HAKKINDA TOPLANTI YAPTI

Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasa Taslağı yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 14:21
64 Okunma
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, FAİZ YASASI VE BORÇLARIN YAPILANDIRMASI YASA TASLAĞI HAKKINDA TOPLANTI YAPTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden (KTİMB) yapılan açıklamaya göre, birliğin merkez binasında, Şevket Abohorlu Toplantı Salonu’nda dün sabah yapılan toplantıya, yasa çalışmalarını yürüten hukukçular da katıldı.

Hukukçular, çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi, konu yasaların Avrupa ve dünyadaki örnekleri araştırılıp incelenerek oluşturulan bir rapor okundu.

Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasalarının aciliyetine atıfta bulunulan toplantıda, yasa çalışmalarının hızlandırılması hususunda fikir birliğine varıldı.

Son Güncelleme: 07.04.2021 14:24
Anahtar Kelimeler:
Sivil Toplum örgütleriFaiz Yasası Ve Borçların Yapılandırması Yasa Taslağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MANAVOĞLU: “HP ÖDENEĞİ DONDURULDUĞUNDA BU PARANIN NEREYE KULLANILACAĞI KONUŞULMALIDIR”
MANAVOĞLU: “HP ÖDENEĞİ DONDURULDUĞUNDA BU PARANIN NEREYE KULLANILACAĞI KONUŞULMALIDIR”
VETERİNER DAİRESİ İLE SANAYİ ODASI, HELLİM KONUSUNU GÖRÜŞTÜ
VETERİNER DAİRESİ İLE SANAYİ ODASI, HELLİM KONUSUNU GÖRÜŞTÜ
Cumartesi soğuk hava ve sağanak yağmurlar etkili olacak
Cumartesi soğuk hava ve sağanak yağmurlar etkili olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim