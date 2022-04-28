Siyasette sıcak saatler yaşanıyor

Yeni hükümetin cumartesi günü Meclis’te yapılacak güven oylaması öncesinde Ulusal Birlik Partisi grup toplantısı yapıldı. 4 saati aşkın süre devam eden toplantının hemen ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümet ortakları Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı ile Turizm Bakanlığı’ndan bir araya geldi.

Bilindiği üzere DP ve YDP Başkanları Başbakan Sucuoğlu’na hükümetin kurulması öncesinde bir muhtıra nitelikli talepler götürmüş ve bu taleplerin hayata geçmemesi durumunda hükümetin oluşamayacağı uyarısında bulunmuştu.

Turizm Bakanlığı’ndaki kritik toplantıda bu maddelerin ele alınacağı bildirildi.