"Siyasi eşitliği Crans Montana'da kabul etmiştik"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, 25-26 Mart tarihlerinde video konferans aracılığıyla düzenlenecek Avrupa Konseyinden, AB Zirvesi arifesinde kışkırtıcı eylemlerde bulunan Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımı izlemesini beklediğini belirtti.

Nisan ayı sonlarına doğru Kıbrıs’la ilgili Cenevre’de düzenlenmesi beklenen gayrı resmi konferansla ilgili Anastastasiadis, Türkiye’nin samimi bir iyi niyet sergilemesi, tutumunu değiştirmesi ve yaşayabilir ve işlevsel bir çözüme ulaşılması için ortak bir zemin bulunmasında işbirliği yapması dileğinde bulundu.



Siyasi eşitlik konusunda Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların 1991’de siyasi eşitlik önerilerini kabul ettiğini, bunun 2017’de Crans Montana Konferansında da teyit edildiğini ve BM Güvenlik Konseyi 716 numaralı kararında da içerildiğini sözlerine ekledi. Bu nedenle, eskiden kabul edilen bir şeyin tekrar kabul edilmesi diye bir şey olamayacağını vurguladı.

Gayri resmi bilgilere göre Avrupa Birliğinin de Kıbrıs’la ilgili konferansa katılmak için Cenevre’de olacağını belirten Anastasiadis, Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olduğunu ve öyle de kalacağını belirtti ve AB’nin bir çözüm istediğini ve aktif rol üsteleneceğini sözlerine ekledi.