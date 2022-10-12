Siyasi partiler ikiye bölündü...

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER-BAHAR SANCAR

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a yaptığı açıklamada, resmi seçim sürecinin henüz başlamadığını kaydederek, “Ancak buna rağmen Ulusal Birlik Partisi’nin 47. Yıl kutlamalarında yerel seçim heyecanının başlamış olduğunu gördük. UBP dün akşam 7 bölgede 7 adayını açıkladı ve UBP’de bir heyecan başladı. Mahkeme kararı netleştikten sonra da bu sayı artacak. Yoklama süreci devam etmektedir” dedi. UBP’nin 2018 seçimlerinde yüzde 43’lük bir başarı elde ettiğini hatırlatan Hasipoğlu, “Bu seçimde bu oranı arttıracağız. Ulusal Birlik Partisi olarak her seçimde olduğu gibi yerel seçimlerde de iddialıyız” ifadelerini kullandı.

ERHAN ARIKLI: “BU ŞEKİLDE TARTIŞILAN YEREL SEÇİM HALKI YORDU”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, seçim havasını muhalefetin berhava ettiğini söyleyerek, “Muhalefet seçimin olup olmayacağını yayıyor. Bu şekilde de tartışılan bir yerel seçim halkı yordu ve halk yerel seçimi gündeminden çıkardı. Yerel seçimlerde nasıl bir tablo oluşacağını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

SERHAT AKPINAR: “HALKIMIZIN SEÇİME HAZIR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP Parti tabanında ve halkta yerel seçim heyecanını gördüklerini ve halkın yerel seçime hazır olduğunu kaydederek, “Yerel yönetim seçimleri ile ilgili var olan süreç zemin olarak hazırdır. Halkımızın da seçime hazır olduğunu gözlemliyoruz. Yerel yönetimler reformu ile birlikte yeni dönemde halkımızın belediyelerden hizmet anlamında beklentileri bulunmaktadır ve yerel seçim heyecanını da bizler halkımızda görüyoruz” dedi.

KUDRET ÖZERSAY: “BU KAOSU TEMİZLEYECEK OLAN YEREL SEÇİM DEĞİL, ERKEN GENEL SEÇİMDİR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bu seçim süreci iyi yönetilemedi ve demokratik bir seçim olmayacak. Ne halk adayların söylediğini anlayacak, ne de belediye başkan adayları ne söylemek istediklerini anlatamayacaklar. Şuan ülkede ciddi bir kaos vardır. Bu kaosu temizleyecek olan da yerel seçim değil, erken bir genel seçimdir. Erken genel seçime gidilmeli ve kurulacak olan yeni hükümetle birlikte bu reform yapılarak yerel seçime gidilmelidir” dedi. Aralık ayında yapılacak olan yeni bütçede belediyelerin katkı payının ne olacağının da belli olmadığına dikkat çeken Özersay, “Adaylar merkezi bütçeden belediyelerin alacağı katkı payının ne olacağını bilmeden aday olacaklar. Devlet katkısı yıllık iç gelir tahmininin belli bir yüzdeliğidir. Maliye bunu düşük gösterirse, seçimden sonra da belediyeler mali açıdan sıkıntı yaşayacak. Düzgün bir bütçe süreci yaşanmazsa, seçimlerden sonra belediyeler vergilere yüklenecek. Çünkü yeni yasa buna imkân sağlıyor. Bu kez de belediyelerin eli halkın cebine girecek. Önümüzdeki süreç Ocak ayından itibaren sancılı olacak” dedi.

MİNE ATLI: “BUNDAN BİZLER DE SORUMLUYUZ”

TDP Genel Başkanı Mine Atlı ise, “Her şeyin anlamsızlaştığı bir dönemdeyiz. Eğer halkta böyle bir izlenim varsa, bundan bizler de sorumluyuz. Belediyelerin değişmesiyle birlikte hayatlarımızın nasıl değişeceği görülemiyor. LTB gibi sosyal belediyecilik anlayışında olan belediye sayısı azaldı. Bunu halkımıza anlatmak ve bu süreci dönüştürmek de bizim elimizdedir” dedi.