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"Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir”

AYD Genel Başkanı Ahmet İşcan, yaptığı yazılı açıklamada, “’Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir’ gerçeği yüzümüze çarpmaktadır” ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:52
"Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir”

KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği (AYD), “siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir” gerçeğinin yüzlerine vurduğunu belirterek hükümete, tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması çağrısı yaptı. 

Dernek, yıllardır devletin bütün kurumlarında ve özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde görev ifa etmiş milletvekili, bakan ve başbakanların bazılarının servetlerindeki anormal artışların hesabını tüm açıklığıyla toplumla paylaşmadıkları görüşünü belirtti.

AYD Genel Başkanı Ahmet İşcan, yaptığı yazılı açıklamada, “’Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir’ gerçeği yüzümüze çarpmaktadır” ifadelerini kullandı.

Beyanların doğru yapılmamasının mal beyanına dair yasayı ihlal etmek anlamına geldiğini hatırlatan İşcan, siyasilerin eğer bu serveti bu görevlere geldikten sonra elde ettilerse, o halde bir bakan ya da milletvekili olarak, aldıkları maaş belliyken bu serveti nasıl yaptıklarını tüm halka izah etmek durumunda olduklarını ifade etti.

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“DOKUNULMAZLIKLAR SÜRATLE KALDIRILMALI”

İşcan, açıklamasında şunlara değindi:

“Bugün olmuş hâlâ kaynağı belli olmayan servetlerini gizleyen siyasiler, bunu nereden bulduğunu izah edemeyen bakanlar, dokunulmazlık zırhı arkasına saklanabileceklerini sanıyorlarsa kanaatimizce yanılıyorlar.

Zengin bir avuç siyasi elitin ülkeyi çiftlikleri gibi görmelerine halkımızın ezici bir çoğunluğunun karşı olduğuna yürekten inanmaktayız.

Mevcut hükümetin hiç zaman geçirmeksizin tüm dokunulmazlıkların sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması hususunda çok ivedi çalışmalarını sonuçlandırması halkımız gibi, tüm dernek üyelerimizin de en büyük beklentisidir.” 

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