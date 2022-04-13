Sizi koltuklarda oturtan o anayasadır!

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Baybars, “Anayasayı çiğneyerek seçime gitmek yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki pandimiyle şuanda bulunduğumuz durum aynı değildir. O zaman olağandışı bir durum vardı. Pazarlık yaptıkları reformla anayasayı çiğnemek doğru değildir. Bu ülkede ekonomik kriz var. Herkesin ciddi anlamda sinirleri çok gergindir. Hükümet diyor ki biz reform yapmadan seçime gitmeyeceğiz. Reformu ne zaman yaparsak seçim tarihini o zaman belirleriz zihniyeti var. O kadar büyük bir zarar veriyorlar ki bu ülkeye ve insanlara da anayasayı çiğnemeyi normalleştiriyorlar. Gayrı yasallığı, anayasalara yasalara uymamayı normalleştirirseniz, bu ülkede yaşayan insanlarda kendi kendine hak iddia etmeye çalışacak” dedi.

Konuşmasının devamında Baybars, “Vekil seçildiğinizde anayasaya bağlı kalacağınıza yemin ediyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde anayasayı çiğnediğinizde siyasileri cezalandıracak bir yasa düşünülmemiş. Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir kabinenin anayasayı çiğneyeceğine ihtimal verilmemiş. Ancak bize diyorlar ki ‘biz karar almıyoruz ki mahkemeye de götüremeyesiniz’ diye. Hukukun size verdiği hakları da elinizden alıyorlar. Bunun bir ülkeyi sevmekle, bunun karakterle, kurumlara duyulan saygıyla alakası vardır. Siz bu görevlere gelirken bunların bilincinde olmanız gerekmektedir. Sizi o koltuklarda oturtan o anayasadır. Size bu hakları veren anayasayı çiğnemek pervasızlıktır” şeklinde konuştu.