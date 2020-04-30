Şoför okulları 4 Mayıs'ta açılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü, şoför okullarının 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şoför okullarının 4 Mayıs itibariyle belirli kısıtlamalar ve kurallar çerçevesinde eğitim vermeye başlayabileceği vurgulandı.

Kısıtlamalar ve kurallar şöyle sıralandı:

- Şoför okullarının dershanelerinde verilecek eğitimlerde, öğrenciler dershanelere tek tek alınıp eğitim verilecek.

- Tüm araçlar her ders öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecek.

- Tüm eğitmenler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

- Tüm öğrenciler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

- Her eğitim aracında dezenfekte sıvı bulundurma zorunlu olacak.

Açıklamada, sürüş ehliyeti sınavlarının yapılma koşulları ve başlama tarihlerininse ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.