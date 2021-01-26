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SOKAĞA ÇIKMA İZİN BAŞVURULARI İÇİN DİJİTAL İZİN BELGESİ DEVREYE GİRDİ

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halkımıza en hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden kişilerin online olarak başvuru yapabilecekleri Sokağa Çıkma İzin Belgesi sistemi devreye girdi.

26 Ocak 2021 Salı 23:34
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SOKAĞA ÇIKMA İZİN BAŞVURULARI İÇİN DİJİTAL İZİN BELGESİ DEVREYE GİRDİ

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halkımıza en hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden kişilerin online olarak başvuru yapabilecekleri Sokağa Çıkma İzin Belgesi sistemi devreye girdi.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulunun aldığı tedbir kararları doğrultusunda uygulamaya koyulan “Sokağa Çıkma Yasağı” süresince halkımızın, acil durumlarda Sokağa Çıkma İzni başvurularını evlerinden, telefon, tablet ve bilgisayarlarından dijital ortamda yapabilmelerini sağlamak için bakanlığımızın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine girerek gerekli bilgileri doldurması yeterli olacaktır.

Online yapılacak dijital izin belgesi başvurularında gerekli olan bilgilerin başvuru sahibi tarafından doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dijital olarak izin başvurusu değerlendirilen ve onaylanan kişilere kaymakamlıklarımız SMS yoluyla dijital izin belgelerini ileteceklerdir. Dijital İzin Belgelerinin üzerindeki QR kod sayesinde polisimiz kontrollerinde otomatik belge doğrulaması yapabilecektir.

Halkımızın, Sokağa Çıkma Yasağı kapsamında temel ihtiyaçlarını giderilebilmesi amacıyla açık olan hizmetlerden ikametine en yakın olacak şekilde yararlanmak için izin belgesine gerek duyulmayacaktır.

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