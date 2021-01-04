Sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi geçen hafta aldığı gece sokağa çıkma yasağını güncellemedi.

Açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, gece sokağa çıkma yasağının devam etmeyeceğini açıkladı.

Pilli: "Halk kurallara uysaydı kısa sürede atlatırdık"

Sağlık Bakanı Pilli, halkın kurallara uyması için çağrı yaparak "Halk kurallara uysaydı kısa sürede atlatırdık" ifadelerini kullandı.

Pilli, önlemlerin kırıldığını ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Eğer kurallara uymazsak ileride daha sert tedbirler de gelecek. Kurallara uyarsak kısa sürede bu tedbirler hafifletilecek. Kurallara uymazsak çok büyük sıkıntılar çekeceğiz" dedi.

Kaynak : Yenidüzen