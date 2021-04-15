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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 15 -22 Nisan tarihlerini kapsayan bir dizi karar aldı

15 Nisan 2021 Perşembe 21:34
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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Bakanlar Kurulu bugün toplandı.

Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’ndaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Saner alınan kararları açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, hayat pahalılığı oluşmaması için akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artışın vatandaşa yansımaması için karar üretildiğini söyledi ve fiyat istikrar fonundan yapılacak harcama ile söz konusu artışın karşılanarak bu aratışın vatandaşın cebinden çıkmaması sağlandığını anlattı.

Sokağa çıkma yasağı konusunda yeni kararlar alındığını da belirten Başbakan Saner, son günlerde yerel vakalarda çok ciddi artış gözlemlendiğini belirterek 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının 21.00’den sabah beşe kadar olacağını Pazar günleri ise her zamanki gibi olduğunu söyledi.

Marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildiğini ifade eden Saner, marketlerin hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet edeceğini açıkladı.

Cumartesi günleri açık olan sektörlerde de yeni düzenlemeye gidildiğini belirten Saner, daha önce belirtilen ve kaplı olmayan tüm sektörlerin Cumartesi günü saat 18.00’e kadar hizmet vereceğini söyledi.

Saner, Kapalı yerlerin de daha önce belirtilen yerler olduğunu belirerek bunları tek tek açıkladı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlar hizmetlerine devam edeceğini kaydeden Saner, açık olacak işyerlerinin de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kuralları çerçevesinde hizmet verebileceğini anlattı.

Son Güncelleme: 15.04.2021 21:49
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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