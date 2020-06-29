Sokak ortasında süt banyosu

Tuzla köyünde bir Hayvancı cadde ortasında Süt banyosu yaptı.

Hayvan üreticisinin Süt Edinstürüsü Kurumu ''SÜTEK''in ürettiği sütleri alınmadığı gerekçesi ile Köyün meydanında kendisini sütlü banyo yaparak bidonda ki sütleri de caddeye boşaltarak Tarım Bakanlığı'na tepkisini gösterdi.

KKTC'de Tarım Bakanlığı ile Bazı süt üreticileri arasında yaşanan sorunlardan Hayvan üreticileri mağdur olurken ,üretim yaptığı Sütleri satamayan köylü Süt Edinstürüsü Kurumu ''SÜTEK'' gerekli alımı yapmaması durumunda Tarım Bakanlığı Önünde Tonlarca sütü akıtmaya hazırlanıyor.