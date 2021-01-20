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Sokakta yaşayanlara geçici süre kalacak yer sağlanacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle işsizlik ve maddi imkânsızlıkların arttığı bu zor günlerde belde sınırları içerisinde kalacak yeri olmayan ve sokakta kalan kişilerin olduğunun tespit edildiğini, bu kişilerin belirli bir süre için pansiyonlara yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. 

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:07
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Sokakta yaşayanlara geçici süre kalacak yer sağlanacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle işsizlik ve maddi imkânsızlıkların arttığı bu zor günlerde belde sınırları içerisinde kalacak yeri olmayan ve sokakta kalan kişilerin olduğunun tespit edildiğini, bu kişilerin belirli bir süre için pansiyonlara yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. 

Güngördü, yardımlaşma ve dayanışmanın çok değerli olduğunu hatırlatarak, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, başvuru ve ihbar için ALO 185 ve 0548 890 55 00 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine ulaşılabilecek.

Başvurular, Sosyal Yardım Komitesi tarafından değerlendirilerek, geçici de olsa ihtiyaçlı kişilere kalacak yer sağlanacak.

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