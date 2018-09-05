Sol Hareket, Sendikal Platform’un eylemine destek belirtti

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan kurucu üyelerden Abdullah Korkmazhan, tüm çalışanları ve halkı Sendikal Platform’un düzenleyeceği eyleme katılmaya çağırdı.

Korkmazhan, “Halkımız, krizin faturasını ödemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymalıdır” dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik önlemlerin ve ekonomik kriz karşısındaki politikaların yetersiz olduğunu, önlemler içerisinde halkı koruyucu ve rahatlatıcı adım bulunmadığını ve sömürüye dayalı kurulu düzenin korunmaya çalışıldığını savunan Korkmazhan, “Hükümet olduğunu iddia edenler, krizin faturasını halkın sırtına yüklemiştir. Ne yazık önümüzdeki aylarda bu yükün ağırlığı daha da hissedilecek” dedi.

“Kriz karşısında halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmesi gerekenler, aylardır yapılan tüm uyarılara ve önerilere kulaklarını tıkamışlar ve halkı kaderi ile çaresizliğe terk etmişlerdir” diyen Korkmazhan, şöyle devam etti:

“Çalışanlar ve işçiler, kölelik koşulları ile; esnaf, üretici ve küçük işletmeciler iflaslarla; gençler ve aileler göç ile; halkın büyük kesimi ise daha fazla yoksullaşmak ile karşı karşıya bırakılmıştır.”

Korkmazhan açıklamasında, esas olanın; en erken zamanda federal bir çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.