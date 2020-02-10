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Son bir haftada 84 trafik kazası!

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:35
Son bir haftada 84 trafik kazası!
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KKTC’de geçtiğimiz hafta toplam 84 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan 18’i yaralanma ve 66’sı hasarla sonuçlanırken; yaralanma ile neticelenen kazalarda 33 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 3 - 9 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak 17’si  dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü  yakın takip  ve 12’si de diğer sebeplerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 811 bin 200 TL olan kazaların 24’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa,  21’i Girne, 9’u Güzelyurt ve 5’i de İskele’de kaydedildi.

trafik suçu tespit edilerek, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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SonTrafikKazasıHaberGündemKıbrıs
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