SON DAKİKA! 22 ŞUBAT'A KADAR KAPANMA UZATILDI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu Kararlarını açıkladı.
Bakanlar Kurulu kısmi sokağa çıkma yasağını 22 Şubat sabah saat 05.00’ kadar uzatma kararı aldı.
Buna göre; 15 Şubat sabah saat 05.00’ten 22 Şubat sabah saat 05.00’ kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.
- Mevcut sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat 2021 saat 05.00'e kadar uzatıldı.
- Pazartesi gününden itibaren saat 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve online işlemler hizmet vermeye başlayacak.
- Pazar günleri, eczane ve fırınlar haricinde kalan işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.
- İlçeler arası giriş-çıkışlar bir hafta daha durdurulacak
- Bankalar, minimum personelle, mesai saatleri içerisinde çalışacak.
Son Güncelleme: 13.02.2021 20:10
Sizi alkışlıyorum 10 saatir bunami karar verdiniz insanları aç bırakın sonra kapalıyız deyin bravooooo