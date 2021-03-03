SON DAKİKA! 3 milyar 250 milyon TL kaynak aktarımı olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oktay’ın ifadeleri özetle şöyle :

“Temel hedefimiz yatırımlar ve reel sektördür. Ayakları üzerinde durabilecek , kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir.

2,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden 750 milyon ile birlikte 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynak öngörülüyor.

Anlaşmanın temeli ekonominin çarklarının dönmesi ama onunda başında dayanışma, samimiyet ve kardeşliktir.

Aksayan yönlere destek sağlayacağız. Heyetler arasındaki çalışmalarla bu alanları belirlemiş durumdayız.

Özellikle Ulaşım haberleşme, ticaret sanayi, gençlik- spor ve yerel yönetimler noktasındaki alt yapıyı güçlendireceğiz.

KKTC’den beklentimiz mevzuatın hayata geçmesi